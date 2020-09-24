Форвард італійського Мілана Златан Ібрагімович захворів на коронавірус.
38-річний швед здав позитивний тест перед матчем кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2020/21 проти норвезької команди Буде-Глімт.
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На офіційному сайті россонері зазначили, що вже повідомили необхідні органи, а сам гравець пішов на карантин і не зіграє у єврокубковій зустрічі.
Тести решти футболістів та тренерського штабу Мілану показали негативні результати.
Official Statement https://t.co/6s6puMNaON
Comunicato Ufficiale https://t.co/lCUUuh3eB9 #SempreMilan pic.twitter.com/FhVh2peffQ
— AC Milan (@acmilan) September 24, 2020
Матч кваліфікації Ліги Європи між Міланом та Буде-Глімт відбудеться 24 вересня на Сан-Сіро. Початок зустрічі о 21.30. Переможець цього протистояння зустрінеться у плей-оф кваліфікації з кимось із дуету Бешикташ (Туреччина) – Ріу Аве (Португалія).
У попередньому турі кваліфікації міланці зустрічалися із ірландським клубом Шемрок Роверс (2:0) і саме Ібра забив перший гол у ворота суперника.
У першому турі Серії А Мілан на своєму полі переграв Болонью з рахунком 2:0. Обидва м’ячі у футболці россонері на рахунку Ібрагімовича: перший гол швед забив після подачі Ернандеса, а другий – успішно реалізувавши пенальті.
Джерело: AC Milan