Керівництво італійської Серії А ухвалило рішення зарахувати римській Ромі технічну поразку у матчі проти Верони в рамках першого туру чемпіонату Італії.

Сама гра відбулася у суботу, 19 вересня, на стадіоні Марк’Антоніо Бентегоді у Вероні та завершилася нічиєю 0:0.

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Керівництво ліги ухвалило рішення про поразку вовкам з рахунком 0:3 через те, що під час матчу Рома припустилася помилки. В стартову одинадцятку на гру Паулу Фонсека випустив Амаду Діавара, який не заявлений на чемпіонат у дорослому списку, а перебуває у листі U-22.

Гвінейський хавбек відіграв майже весь матч, адже його замінили лише на 89-й хвилина на Вільяра дель Фрайле.

У липні Діавара виповнилося 23 роки, але Рома не переоформила заявку за всіма правила. Тому Серія А вирішила покарати римський клуб.

У Ромі апелювали, що ця помилка не вплинула на підсумковий результат зустрічі, втім керівництво Серії А це не переконало.

Таким чином Рома після першого туру має у своєму пасиві три пропущені голи і посідає 19 сходинку чемпіонату Італії. У наступному турі підопічні Фонсеки прийматимуть вдома туринський Ювентус. Гра запланована на 27 вересня.

Джерело: Football Italia