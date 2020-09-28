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Де дивитися Динамо Київ — Гент

У матчі-відповіді плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2020/21 київське Динамо прийматиме бельгійський Гент. Гра відбудеться 29 вересня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1, на платформах Oll.tv та  Воля TV. Також гру покаже білоруський канал Беларусь 5 та російський Матч! ТВ.

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Також за текстовою трансляцією матчу можна буде спостерігати на сайті Факти ICTV. Вона розпочнеться за кілька хвилин до стартового свистка.

У повторі зустріч можна буде переглянути 30 вересня на телеканалі Футбол 2 о 9.25 та на каналі Футбол 1 о 19.10.

Всі матчі плей-оф відбору Ліги чемпіонів грають у форматі двох зустрічей. Переможець цього протистояння вийде до групового етапу турніру.

У першій зустрічі, що відбулася тиждень тому у Генті на стадіоні Геламко Арена, мінімальну перемогу з рахунком 2:1 святкували гості із Києва. Голами у матчі відзначилися Владислав Супряга та Карлос Де Пена.

Фото: Dreamstime

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