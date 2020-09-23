Гент — Динамо Київ – 1:2

Гент: Руф, Фортуна, Нгаде-Нгаджуї, Пластун, Кастро-Монтес, Дорш, Овусу, Оджіджа-Офоє, Яремчук, Безус, Депуатр.

Динамо: Бущан, Караваєв, Міколенко, Забарний, Кендзьора, Буяльський, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Родрігеш, Супряга.

Голи: Кляйндінст, 41 — Супряга, 9 Де Пена, 79

Гент та київське Динамо зустрічалися в рамках першого матчу плей-оф кваліфікаії Ліги чемпіонів сезону-2020/21. Матч відбувся у Генті на Геламко Арені та завершився перемогою гостей з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі на початку першого тайму відкрив Владислав Супряга, якому асистував Віталій Буяльський. Сперш арбітр угледів у моменті зі взяттям воріт офсайд, але після перегляду відеоповтору, вказав на центр поля.

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На 25-й хвилині зустрічі тренерському штабу буйволів довелося провести вимушену заміну, оскільки Роман Яремчук зазнав ушкодження. Замість українця на поле вийшов німець Тім Кляйндінст. Заміна Гента зіграла, і під кінець першої половини матчу саме Кляйндінст відновив рівновагу, відправивши головою м’яча у сітку воріт Бущана.

Після перерви кияни продовжували володіти перевагу, зрідка віддаючи ініціативу господарям поля. Натомість, у Генті відзначився українець Роман Безус, який заробив за сім хвилин дві жовті картки та залишив свою команду у меншості.

А перемогу підопічним Мірчи Луческу приніс точний удар Карлоса Де Пени під кінець зустрічі.

Гра відповідь команд відбудеться 29 вересня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Також Факти ICTV зібрали найцікавіші моменти матчу Гент – Динамо у текстовій трансляції першого матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.