Поточний сезон АПЛ можуть завершити достроково через коронавірус — BBC

29 вересня клуби англійської Прем’єр-ліги проголосують за можливе дострокове завершення сезону, якщо на заваді стане пандемія коронавірусу.

Представники клубів АПЛ обговорять критерії можливого дострокового завершення розіграшу. Також мають вирішити, за яких умов сезон можуть визнати завершеним або таким, що не відбувся.

Читайте: Модель одночасно закрутила роман з футболістами Арсеналу та Челсі

Зокрема, якщо до моменту вимушеної паузи відіграють 2/3 або 3/4 сезону – його визнають достроково завершеним, а трофей чемпіона та місце у єврокубках розподілять згідно з правилами, які розроблять в АПЛ. Якщо команди відіграють менше 2/3 або 3/4 сезону – тоді сезон-2020/21 анулюють.

До кінця грудня 2020 року клуби АПЛ повинні відіграти близько 45% сезону. Приміром, якщо на той момент ситуації з пандемією погіршиться, то сезон визнають таким, що не відбувся.

Якщо одна із запропонованих опцій влаштує більшість клубів, тоді її внесуть до регламенту англійської Прем’єр-ліги.

Сезон-2019/20 через пандемію призупинили у березні 2020 року після 29 турів, а відновили червні. За підсумками попереднього розіграшу титул дістався Ліверпулю. Другу сходинку посів Манчестер Сіті, а бронза змагань здобув Манчестер Юнайтед.