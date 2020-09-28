Модель одночасно закрутила роман з футболістами Арсеналу та Челсі

Один із топ-футболістів лондонського Челсі, ім’я якого не називають, нещодавно почав зустрічатися із дівчиною-моделлю. Футболіст запросив її до Лондона, де оплатив для неї три доби у розкішному готелі, надав авто з водієм та кошти для шопінгу. Також гравець оплатив їй переліт.

Втім, поки футболіст їздив на тренування команди, дівчина встигла крутила роман із футболістом іншого лондонського клубу – Арсенала.

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Разом з ним вона ходила на шопінг та у дорогі ресторани.

Джерело видання Daily Star стверджує, що жоден із гравців не здогадувався, що втягнутий у любовний трикутник.

— Замість того, щоб розірвати стосунки з одним із спортсменів, дівчина вирішила зустрічатися з обома. Досі жоден з них не здогадується, що він у неї не єдиний, – розповіло джерело виданню.

Про саму модель відомо небагато, окрім того, що вона молода та незаміжня.

Футболісти Арсеналу та Челсі можуть зустрітися на футбольному полі у грудні в рамках матчу англійської Прем’єр-ліги.

Джерело: Daily Star