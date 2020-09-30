Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула ще одну перемогу на ґрунтовому тенісному турнірі серії Grand Slam — Roland Garros 2020.

У другому колі змагань українка зустрічалася із представницею Мексики Ренатою Сарасуа, котра посідає 178 місце у рейтингу WTA. Втім, опонентка зуміла шокувати під час гри першу ракетку України.

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Українка непогано стартувала у першій партії, взявши дві поспіль подачі Сарасуа, що дозволило повести у рахунку. У другому сеті Світоліна зазнала неочікуваної розгромної поразки – 6:0. У вирішальній партії Еліна зібралася і все ж вирвала перемогу. У підсумку — 6:3, 0:6, 6:2 на користь українки.

За вихід до четвертого кола Світоліна посперечається із 25-річною росіянкою Катериною Александровою.

Світоліна залишилася єдиною представницею України на паризьких кортах після того, як у першому колі зачохлили ракетки чотири українки: Даяна Ястремська, Марта Костюк, Катаріна Завацька та Катерина Козлова.