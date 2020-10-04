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Факти / Спорт

Світоліна пройшла у чвертьфінал турніру Roland Garros

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу відкритого чемпіонату Франції.

У поєдинку перед чвертьфіналом українка здолала француженку Каролін Гарсії (45-та ракетка світу).

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Поєдинок тривав 1 годину 3 хвилини, Світоліна перемогла 6:1, 6:2.

У четверть фіналі суперницею Еліни Світоліної стане п’ята ракетка світу з Аргентини Надя Подороска.

30 вересня Еліна Світоліна здобула перемогу на ґрунтовому тенісному турнірі серії Grand Slam — Roland Garros 2020.

У другому колі змагань українка зустрічалася із представницею Мексики Ренатою Сарасуа, котра посідає 178 місце у рейтингу WTA. Втім, опонентка зуміла шокувати під час гри першу ракетку України.

Фото: Dreamstime

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