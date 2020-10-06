Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла вийти до півфіналу тенісного турніру серії Grand Slam — Roland Garros. У двох сетах вона поступилася представниці Аргентини, яка посідає 131 місце у рейтингу WTA, Наді Подоросці — 2:6, 4:6.

Перша партія для українки видалася суцільним жахіттям – Еліна програла чотири гейми на своїй подачі та зробила лише два віннерси проти 17 в опонентки.

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У другому сеті Світоліна тричі виходила вперед з брейком, але щоразу провалювала захист на своїй подачі.

Тривалість матчу склала 1 година та 20 хвилин, за які суперниці зробили по одній подвійній помилці та одному ейсу.

За вихід до фіналу Подороска посперечається із переможницею пари Іга Святек (Польща) — Мартіна Тревізан (Італія).

На стадії 1/8 фіналу Roland Garros Еліна легко впоралася із господаркою корту, французкою Каролін Гарсією у двох сетах. Українка віддала суперниці лише три гейми.

У попередні роки на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Світоліна теж зупинялася на стадії чвертьфіналу, але тоді поступалася лише екс-першим ракеткам світу — Ані Іванович та Сімоні Халеп.