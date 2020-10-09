У третьому турі групового етапу Ліги націй-2020/21 елітного дивізіону у четвертій групі збірна України зустрінеться із командою Німеччини. Матч відбудеться 10 жовтня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1.

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У повторі гру можна буде подивитися 11 вересня о 7.15 на каналі Футбол 2 або об 12.00 на телеканалі Футбол 1.

Також текстова трансляція матчу Україна — Німеччина буде доступна на сайті Факти ICTV.

Це буде сьома очна зустріч команд. У попередніх матчах німецька команда тричі святкувала перемогу, ще тричі збірні розписали нічию.

За всю історію протистоянь німці дванадцять разів відзначилися у воротах синьо-жовтих, тоді як українці засмутили Бундестім лише п’ять.

Фото: Павел Курбанов, УАФ