Збірна України зустрінеться з командою Німеччини в рамках третього туру групового етапу Ліги націй УЄФА сезону-2020/21 у Лізі А четвертої групи. Зустріч відбудеться у суботу, 10 жовтня, у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок матчу о 21.45 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Йоахіма Льова. На перемогу Німеччини приймають ставки з коефіцієнтом 1.28. Успіх української команди оцінюють в 11.5. Нічийний результат зустрічі — 6.00.

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На те, що Бундестім першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.22, а на синьо-жовтих — 4.30.

Матч довірили судити ізраїльській бригаді арбітрів на чолі із рефері Орелом Грінфільдом. Йому асистуватимуть його співвітчизники: Рой Хассан та Ідан Ярконі.

Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Гал Лейбовіц.

Для команд це буде сьома очна гра в історії. Вперше вони зустрілися в рамках кваліфікаційного відбору на чемпіонат світу 1998 року. Тоді німці взяли гору з рахунком 2:0. Україна ще жодного разу не святкувала перемогу у матчі з німецькою збірною, але три розходилася нічиєю.

Востаннє команди зустрічалися в рамках товариської зустрічі у 2011 році – цей матч завершився бойовою нічиєю 3:3.

Фото: Павло Курбанов, УАФ