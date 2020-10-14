Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко поділився емоціями після перемоги над збірною Іспанії у матчі четвертого туру Ліги націй УЄФА.

– Сьогодні було дуже важко хлопцям. Без перебільшення, я щасливий за те, як вони поставилися до гри у таких умовах проти такої команди – це дуже багато означає для мене, – сказав Шевченко.

Попри те, що у скарбничці збірної тепер шість пунктів, як і в Німеччини, а в Іспанії сім, наставник синьо-жовтих ще раз наголосив на цілях його команди у турнірі.

– Іспанія бореться за вихід із групи, а ми за те, щоб лишитися в елітному дивізіоні, – додав тренер.

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Для України ця перемога стала першою в очних зустрічах з іспанською збірною.

– Це не диво, а робота, яка була виконана. Для нас це заслужений результат за самовіддачу. Ми боролися за кожен шмат поля. Саме з такою віддачою треба виходити на кожну гру, – зазначив Шевченко.

Також український фахівець додав, що Україна ще не може на рівних протистояти командам Іспанії та Німеччини, а особливо в умовах, що склалися через травми та позитивні тести на коронавірус.

Шевченко розповів, що після матчу у роздягальні пожартував над одним із героєм поєдинку голкіпером Георгієм Бущаном.

– У роздягальні я поплескав його по плечу і сказав: Нарешті, ти відстояв на нуль. Бущан зіграв дивовижно, – підсумував Шевченко.

Після чотирьох турів Ліги націй збірна України посідає третю сходинку у своєму квартеті, маючи в активі шість пунктів. Лідером четвертої групи залишається Іспанія (7).