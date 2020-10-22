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Факти / Спорт

Журналіст назвав форварда Барселони темношкірим торговцем, який тікає від поліції

Журналіст іспанського видання ABC Сальвадор Сострес став учасником расистського скандалу після матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Барселоною та Ференцварошом, що відбувся 20 жовтня та завершився перемогою каталонців з рахунком 5:1.

Одним із головних героїв зустрічі став 17-річний форвард блаугранас Ансу Фаті. Іспанець африканського походження подвоїв перевагу своєї команди у першому таймі, а після перерви віддав асист Ліонелю Мессі.

Ансу Фати

Ансу Фаті. Фото: Getty Images

Після матчу на сайті видання вийшов огляд зустрічі, в якому автор приділив особливу увагу кольору шкіри Фаті. Сострес допустив у своєму матеріалі висловлювання про гравця у зневажливому тоні. Зокрема, журналіст прирівняв форварда до темношкірих вуличних торгашів, що тікають від поліції.

— У швидкісного Фаті є щось від газелі. Він виглядає, як молодий чорний торговець, котрий біжить по Пасео-де-Грасіа (проспект Барселони, – Ред.), кричить: Вода, вода! або тікає від поліції. Втім, тепер це рідкість, бо для мера Барселони Ади Колау злочинцями є поліцейські, а не мантерос (мігранти з Африки, – Ред.), які більше можуть не тікати, – написав Сострес.

Матеріал АВС залишався без уваги до публікації скріншоту футболістом Барселони Антуаном Грізманном. Французький форвард висловив своє обурення:

— Ансу – дивовижний юнак, котрий заслуговує на повагу, як кожна людина. Немає місця расизму та хамству, – написав Грізманн.

Екс-гравець Барселони та Тоттенгема Гаррі Лінекер заявив таке: Гидко, наче ми повернулися на 50 років назад.

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Відомо, що Барселона готує позов до суду на журналіста та його видання ABC.

Вибачення Состреса

Сам Сострес вибачився за некоректне порівняння та расистські висловлювання на адресу Фаті.

— У моїй статті я хотів похвалити красу гри Фаті та його клас як для такого молодого гравця. Втім, деякі мої вислови прирівняли до расистських. У мене не було такого наміру. Я глибоко шкодую про це непорозуміння і прошу пробачення у всіх, кого міг образити, – сказав Сострес.

Ансу Фаті є вихованцем каталонської Барселони, за головну команду якої виступає з минулого року. До збірної Іспанії Ансу викликається з цього року. Свій дебютний гол у футболці Фурії Рохи Фаті забив у другому турі Ліги націй у матчі проти збірної України.

Темношкірі торговці в Іспанії

Вуличні торговці в Мадриді та Барселоні, які здебільшого складаються із мігрантів з Африки, перетворили іспанські міста на стихійні ринки.

мантерос уличные торговцы в Испании

Фото: Dreamstime

Вони розкладають на туристичних вуличках товари на простирадлах, видаючи їх за дизайнерські. Мантерос є суттєвою проблемою для іспанської влади.

Для боротьби з ними поліція влаштовує рейди під час несанкціонованого продажу товарів, але вже за кілька годин мантерос повертаються назад.

Фото: Getty Images, Dreamstime

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