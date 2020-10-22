Журналіст іспанського видання ABC Сальвадор Сострес став учасником расистського скандалу після матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Барселоною та Ференцварошом, що відбувся 20 жовтня та завершився перемогою каталонців з рахунком 5:1.
Одним із головних героїв зустрічі став 17-річний форвард блаугранас Ансу Фаті. Іспанець африканського походження подвоїв перевагу своєї команди у першому таймі, а після перерви віддав асист Ліонелю Мессі.
Після матчу на сайті видання вийшов огляд зустрічі, в якому автор приділив особливу увагу кольору шкіри Фаті. Сострес допустив у своєму матеріалі висловлювання про гравця у зневажливому тоні. Зокрема, журналіст прирівняв форварда до темношкірих вуличних торгашів, що тікають від поліції.
— У швидкісного Фаті є щось від газелі. Він виглядає, як молодий чорний торговець, котрий біжить по Пасео-де-Грасіа (проспект Барселони, – Ред.), кричить: Вода, вода! або тікає від поліції. Втім, тепер це рідкість, бо для мера Барселони Ади Колау злочинцями є поліцейські, а не мантерос (мігранти з Африки, – Ред.), які більше можуть не тікати, – написав Сострес.
Матеріал АВС залишався без уваги до публікації скріншоту футболістом Барселони Антуаном Грізманном. Французький форвард висловив своє обурення:
— Ансу – дивовижний юнак, котрий заслуговує на повагу, як кожна людина. Немає місця расизму та хамству, – написав Грізманн.
Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG
— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020
Екс-гравець Барселони та Тоттенгема Гаррі Лінекер заявив таке: Гидко, наче ми повернулися на 50 років назад.
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Відомо, що Барселона готує позов до суду на журналіста та його видання ABC.
Вибачення Состреса
Сам Сострес вибачився за некоректне порівняння та расистські висловлювання на адресу Фаті.
— У моїй статті я хотів похвалити красу гри Фаті та його клас як для такого молодого гравця. Втім, деякі мої вислови прирівняли до расистських. У мене не було такого наміру. Я глибоко шкодую про це непорозуміння і прошу пробачення у всіх, кого міг образити, – сказав Сострес.
Ансу Фаті є вихованцем каталонської Барселони, за головну команду якої виступає з минулого року. До збірної Іспанії Ансу викликається з цього року. Свій дебютний гол у футболці Фурії Рохи Фаті забив у другому турі Ліги націй у матчі проти збірної України.
Темношкірі торговці в Іспанії
Вуличні торговці в Мадриді та Барселоні, які здебільшого складаються із мігрантів з Африки, перетворили іспанські міста на стихійні ринки.
Вони розкладають на туристичних вуличках товари на простирадлах, видаючи їх за дизайнерські. Мантерос є суттєвою проблемою для іспанської влади.
Для боротьби з ними поліція влаштовує рейди під час несанкціонованого продажу товарів, але вже за кілька годин мантерос повертаються назад.