Журналіст іспанського видання ABC Сальвадор Сострес став учасником расистського скандалу після матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Барселоною та Ференцварошом, що відбувся 20 жовтня та завершився перемогою каталонців з рахунком 5:1.

Одним із головних героїв зустрічі став 17-річний форвард блаугранас Ансу Фаті. Іспанець африканського походження подвоїв перевагу своєї команди у першому таймі, а після перерви віддав асист Ліонелю Мессі.

Після матчу на сайті видання вийшов огляд зустрічі, в якому автор приділив особливу увагу кольору шкіри Фаті. Сострес допустив у своєму матеріалі висловлювання про гравця у зневажливому тоні. Зокрема, журналіст прирівняв форварда до темношкірих вуличних торгашів, що тікають від поліції.

— У швидкісного Фаті є щось від газелі. Він виглядає, як молодий чорний торговець, котрий біжить по Пасео-де-Грасіа (проспект Барселони, – Ред.), кричить: Вода, вода! або тікає від поліції. Втім, тепер це рідкість, бо для мера Барселони Ади Колау злочинцями є поліцейські, а не мантерос (мігранти з Африки, – Ред.), які більше можуть не тікати, – написав Сострес.

Матеріал АВС залишався без уваги до публікації скріншоту футболістом Барселони Антуаном Грізманном. Французький форвард висловив своє обурення:

— Ансу – дивовижний юнак, котрий заслуговує на повагу, як кожна людина. Немає місця расизму та хамству, – написав Грізманн.

Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

Екс-гравець Барселони та Тоттенгема Гаррі Лінекер заявив таке: Гидко, наче ми повернулися на 50 років назад.

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Відомо, що Барселона готує позов до суду на журналіста та його видання ABC.