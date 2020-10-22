Огляд іспанської преси після матчу Реал – Шахтар

Іспанська преса після першого туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому Шахтар завдав сенсаційної поразки мадридському Реалу на виїзді розносять на друзки команду Зінедіна Зідана, порівнюють Шахтар зі збірною Бразилії зразка 70-х та відзначають проблеми вершкових перед суботнім Ель Класико.

Факти ICTV зібрали огляд іспанських ЗМІ після матчу Реал – Шахтар.

Реал зрадив власну історію

Marca

Реал зазнав поразки у першому матчі нового розіграшу Ліги чемпіонів на стадіоні, який носить ім’я найбільшої легенди галактикос. Знову жахливий перший тайм, який, попри всі спроби змінити ситуацію у другій половині матчу, зіпсував старт вершкових у турнірі.

Шахтар, який страждає від травм та браку футболістів через позитивні тести на коронавірус частини основного складу, грав першим номером у перші 45 хвилин, а потім зробив все, щоб втримати історичну перемогу.

Ця поразка ставить під сумнів, що вершкові будуть у змозі виграти наступні матчі у своїй групі.

Важко віриться, що Зідан з цими футболістами кілька місяців тому виграли Ла Лігу. Спершу на проблеми галактикос у Прімері вказав Кадіс, а Шахтар завдав нищівного удару вершковим на Ді Стефано, забивши три голи у першому таймі – такого не траплялося 70 років. Важко стерти таку пляму з історії.

Шахтар приїхав знекровлений, але не варто було недооцінювати півфіналіста останньої Ліги Європи, який має у своєму активі бразильців, котрі філігранно працюють з м’ячем. Реал спробував показати тиск, але здавалося, що у команди Зідана бракувало пального понад чверть ігрового часу. У підсумку, хлопці Луїша Каштру перетворили жахіття в реальність для галактикос ще до перерви.

Зідану варто задуматися щодо виконавців, адже коли від матчу до матчу на полі найкращим є воротар – це серйозна проблема.

Від смішного до Классико

AS

Мадрид дорого заплатив за найгірший перший тайм у новітній історії та за екстравагантний склад Зідана. Реал уникнув гарячої реакції трибун через пандемію. Команда Зідана провела найгірші 45 хвилин у своїй новітній історії проти знекровленого Шахтаря. Цей ганебний епізод може мати серйозні наслідки у групі з Інтером та Боруссією із Менхенгладбаха, які розписали нічию.

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Шахтар, у якому стався спалах коронавірусу, мав стати розминкою перед Ель Классико. Українська команда у єврокубках кардинально змінює свій стиль: в чемпіонаті України вони монополізують м’яч, а у Європі ганяються за ним.

Натуралізований український бразилець Марлос міг відкривати рахунок вже у першій чверті ігрового часу, але Реал врятував Куртуа.

За відсутності вболівальників, які могли б гнати свою команду вперед, вершкові мляво возилися з м’ячем. Тож Корнієнко легко перетнув штрафний майданчик, ледь не перпендикулярно, віддав на Тете, який відрив рахунок. Провал в обороні посилився після другого голу Шахтаря – Тете вистрілив, Куртуа відбив перед собою, але Варан помилився і відправив м’яч у ворота. А до перерви Соломон закинув третього.

Мадрид не подав ознак життя проти резервного складу команди, в якій половина гравців навіть не грають за збірну України.

Реал пізно оговтався – Модрич відіграв м’яч красивим ударом з-за меж штрафного, але потім Тете впустив два чудових моменти для взяття воріт. Вінісіус увірвався в гру наче ракета і забив другий. Вкінці матчу ноги гравців Шахтаря були важкими, але вони втримали результат.

Шахтар залишає Реал у кризі перед Ель Класико

Mundo Deportivo

Реал рухається від поразки до поразки на шляху до фінальної кризи. Найгірші новини – це те, що все це відбувається перед суботнім Ель Класико.

Після поразки від Кадіса в Ла Лізі підопічні Зідана зазнали поразки від Шахтаря у Лізі чемпіонів.

Стартова одинадцятка з Мілітао та Марсело, котрі причетні до всіх пропущених голів, нагадувала жарт. Мілітао не прослідкував за Тете, який зробив рахунок 0:1, потім Марсело дав пробити Тете, після чого Варан зрізав м’яч у власні ворота. На 42-й хвилині обидва оборонці зпасували у моменті зі взяттям воріт Соломоном.

На табло стадіону Ді Стефано встановили цифри 0:3. У перерві Зідан випустив на поле Бензема і це викликало певну реакцію вершкових на полі. Модрич відіграв м’яч, а згодом Вінісіус першим же дотиком до м’яча зробив рахунок 2:3.

За п’ять хвилин мадридці зробили більше ніж за весь перший тайм проти Шахтаря, який вистояв.

Реал на друзки

El Pais

Безсоромний Шахтар, попри свої численні втрати, завдав поразки бездушному та антифутбольному Реалу на старті Ліги чемпіонів.

На старті матчу проти резервістів та юнаків Шахтаря Реал був таким же спокійним, як проти новачка Прімери Кадіса.

Це не нагадувало науково-фантастичний серіал, адже українська команда не з Марса – в них половина гравців на карантині, але вони знешкодили Реал.

Найтитулованішу команду Європи перетворив у попіл суперник, якого не записують у гранди європейського футболу. Більше того, на поле за Шахтар вийшли грати юнаки та резервісти.

Мадрид виглядав як будь-яка команда проти Шахтаря, котра не входить у зал світової слави футболу.

Без Рамоса та Бернабеу, який наводить жах на суперників, гра на Ді Стефано перетворилася на жах у їхньому улюбленому турнірі. Пасивний та крихкий Мадрид нагадував мотлох.

У першому таймі Реал виглядав жахливо як з м’ячем так і без нього. Галактикос зробили все, щоб Шахтар виглядав як збірна Бразилії із 70-х.

Джерело: Marca, El Pais, Mundo Deportivo, AS