Чемпіонат світу-2022: коли відбудеться жеребкування європейського відбору

Жеребкування європейської кваліфікації на чемпіонат світу з футболу 2022 року у Катарі відбудеться у швейцарському Цюриху 7 грудня.

Церемонію проведуть в онлайн-форматі без присутності представників членів національних асоціацій.

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Серед європейських збірних на Мундіаль розіграють тринадцять путівок.

Формат відбору для Європи

55 європейських збірних розподілять на шість кошиків, які згодом сформують десять груп, які складатимуться із шести та п’яти учасників.

Пряму путівку на турнір отримають переможці кожної з десяти груп. Ще десять команд, які посядуть другі сходинки у групах, а також фіналісти Ліги націй УЄФА розіграють три перепустки через плей-оф.

Календар відбіркового турніру

1 тур. 24 – 25 березня 2021 року;

2 тур. 27 – 28 березня 2021 року;

3 тур. 30 – 31 березня 2021 року;

4 тур. 1 – 2 вересня 2021 року;

5 тур. 4 – 5 вересня 2021 року;

6 тур. 7 – 8 вересня 2021 року;

7 тур. 8 – 9 жовтня 2021 року;

8 тур. 11 – 12 жовтня 2021 року;

9 тур. 11 – 13 листопада 2021 року;

10 тур. 14 – 16 листопада 2021 року.

Чемпіонат світу у Катарі запланований з 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Фінал турніру має відбутися у Луїсаїлі на Національному стадіоні місткістю 86 тис. глядацьких місць.