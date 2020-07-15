Міжнародна федерація футболу затвердила календар чемпіонату світу з футболу 2022 року, який пройде у Катарі. Турнір запланований на період з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Матч відкриття має відбутися 21 листопада у місті Ель-Хаур на арені Аль Бейт. У цьому матчі точно гратиме збірна Катару, як господар турніру. Всі матчі групового етапу триватимуть до 2 грудня, а стадія плей-оф з 1/8 фіналу стартує 3 грудня. Фінал запланований на 18 грудня у місті Лусаїл на стадіоні, який вміщує 80 тис. вболівальників.

У ФІФА вирішили опублікувати календар майбутнього Мундіалю рівно через два роки з дня фіналу ЧС-2018 у Росії, коли перемогу здобула збірна Франції.

Також відомо, що стартовий час початку матчів групового етапу буде наступним: 13.00, 16.00, 19.00 і 22.00 (зміщення за часом GMT+3). Стартовий свисток у фінальній зустрічі і матчі за третє місце пролунає о 18.00.

Майбутній Мундіаль матиме досить компактний характер, адже командам не доведеться переміщуватися між містами літаками. Це також дозволить оптимізувати конкретні вимоги до матчів на користь вболівальників, збірних та ЗМІ.

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Всі охочі зможуть почати бронювати квитки під кінець 2020 року. Продаж квитків буде здійснюватися виключно через FIFA.com/tickets, де також буде розміщуватися інформація про категорії квитків та ціни.

Більше детальна інформація щодо турніру та оновлення календаря буде доступна ближче до старту турніру на офіційному сайті ФІФА.

Фото: FIFA