Марадона розповів, якою ще частиною тіла хотів би забити Англії

Легенда аргентинського футболу Дієго Марадона, який нині очолює клуб аргентинської Прімери Хімнасія і Есгріма, дав інтерв’ю авторитетному виданню France Football, в якому зробив сенсаційну заяву.

Марадона зізнався, що найкращим подарунком на майбутнє день народження для нього був би ще один забитий гол у ворота збірної Англії.

— Мрію забити Англії ще, тільки цього разу правою рукою, – заявив Дієго.

Читайте: Спіймали на гарячому! Марадона вживав невідому речовину під час матчу

У 1986 році у рамках чвертьфінального матчу чемпіонату світу з футболу, який проходив у Мексиці, зустрічалися національні команди Аргентини та Англії. У другому таймі Марадона вистибнув перед голкіпером Пітером Шілтоном та відзначився у воротах Трьох левів лівою рукою. Арбітр зустрічі Алі Бен-Насер вирішив, що м’яч було забито головою та зарахував гол.

— Я не торкнувся м’яча, це була рука Бога, – сказав після матчу Марадона.

Через ці слова цей гол почали називати Рукою Бога. Втім, численні фото та відео матеріали цього епізоду матчу свідчили, що гол насправді було забито рукою.

Через це головний тренер збірної Англії Боббі Робсон назвав його Рукою шахрая.

У тому матчі збірна Аргентини здобула перемогу над Англією з рахунком 2:1, а згодом стала чемпіонкою світу, обігравши у фіналі команду ФРГ (3:2). За підсумками Мундіалю Марадону визнали найкращим гравцем турніру.