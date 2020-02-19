Спіймали на гарячому! Марадона вживав невідому речовину під час матчу

Під час матчу 20-го туру аргентинської Суперліги між Росаріо Сентраль та Хімнасія і Есгріма наставнику гостей Дієго Марадоні один з помічників приніс пакетик з якимось порошком.

На це ніхто б не звернув уваги, якби його асистенти не почали відразу прикривати Марадону на тренерській лаві від об’єктивів телекамер.

Dice Maradona que ya no se droga más.

pic.twitter.com/2xHnU2FMpz — Dr Tangalanga (@DrTangalanga_) February 17, 2020

Раніше Марадона зізнався, що вживав наркотики та навіть лікувався від залежності.

Читайте: Федерація футболу Іспанії поставить Мессі в один ряд з Пеле і Марадоною

Марадона підсів на наркотики ще під час виступів за Барселону та Наполі у 80-х роках. У 1991 році Італійська федерація футболу дискваліфікувала аргентинця за вживання кокаїну. Надалі він неодноразово проходив лікування від наркотичної залежності.

Хімнасію і Есгріма Марадона очолив у вересні 2019 року. Після 20-го туру його команда посідає 22-е місце, маючи в активі 17 очок.

Нещодавно в інтерв’ю Марадона розповів про перший сексуальний досвід, який трапився у підвалі.

Фото: GIMNASIA