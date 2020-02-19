Спіймали на гарячому! Марадона вживав невідому речовину під час матчу

Під час матчу 20-го туру аргентинської Суперліги між Росаріо Сентраль та Хімнасія і Есгріма наставнику гостей Дієго Марадоні один з помічників приніс пакетик з якимось порошком.
На це ніхто б не звернув уваги, якби його асистенти не почали відразу прикривати Марадону на тренерській лаві від об’єктивів телекамер.
Dice Maradona que ya no se droga más.
pic.twitter.com/2xHnU2FMpz
— Dr Tangalanga (@DrTangalanga_) February 17, 2020
Раніше Марадона зізнався, що вживав наркотики та навіть лікувався від залежності.
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Марадона підсів на наркотики ще під час виступів за Барселону та Наполі у 80-х роках. У 1991 році Італійська федерація футболу дискваліфікувала аргентинця за вживання кокаїну. Надалі він неодноразово проходив лікування від наркотичної залежності.
Хімнасію і Есгріма Марадона очолив у вересні 2019 року. Після 20-го туру його команда посідає 22-е місце, маючи в активі 17 очок.
Нещодавно в інтерв’ю Марадона розповів про перший сексуальний досвід, який трапився у підвалі.
Фото: GIMNASIA