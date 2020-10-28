Ференцварош — Динамо Київ – 2:2

Ференцварош: Дібус, Гайстер, Ковачевич, Блажич, Ловренчич, Харатін, Сомалія, Шигер, Нгуен, Ісаел, Зубков.

Динамо Київ: Бойко, Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв, Буяльський, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Супряга, Де Пена.

Голи: Нгуен, 59 Болі, 90 — Циганков, 27 (пен.) Де Пена, 41

Вилучення: Сидорчук, 86

Угорський Ференцварош приймав вдома київське Динамо в рамках матчу другого кола групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Будапешті на Групама Арені та завершилася нічийним рахунком 2:2.

Рахунок у матчі у середині першого тайму відкрили гості після того, як Ігор Харатін зіграв у власному штрафному майданчику рукою і арбітр вказав на одинадцятиметрову позначку. Пенальті впевнено реалізував Віктор Циганков.

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Ще до перерви перевагу біло-синіх подвоїв Карлос Де Пена після асисту від Віталія Буяльського.

У другому таймі Токмак Нгуен залишився без опіки у штрафному киян, отримав м’яча від Олександра Зубкова і розпечатав ворота Дениса Бойка.

За чотири хвилини до кінця основного часу динамівці залишилися у меншості – капітан команди Сергій Сидорчук отримав другу жовту картку і достроково пішов з поля. Фраді відразу ж взялися штурмувати ворота гостей і це увінчалося голом.

Від поразки підопічних Сергія Реброва врятував точний удар Франка Болі на 90-й хвилині, якому асистував Есса Лайдуні.

У турнірній таблиці квартету G Динамо йде на третій сходинці, маючи в активі одне очко, Ференцварош (1) – четвертий. Лідером групи є каталонська Барселона (6).

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Ференцварош – Динамо Київ, де зібрали найцікавіші моменти зустрічі.