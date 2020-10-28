Динамо Київ у середу, 28 жовтня, проведе матч в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21, в якому підопічні Мірчи Луческу на стадіоні Групама Арена у Будапешті зіграють проти Ференцвароша. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Мірчи Луческу. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 2.25. Успіх угорського клубу оцінюють в 3.45. Нічийний результат зустрічі — 3.30.

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На те, що біло-сині першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.75, а на підопічних Сергія Реброва — 2.08.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі із словацьким рефері Іваном Кружляком. Йому асистуватимуть: Томаш Сомолані (Словаччина) та Сіріл Гренгуар (Франція). Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Борис Мархефка (Словаччина).

Це буде друга зустріч команд в історії. Вперше вони зустрілися в очному протистоянні в рамках фіналу Кубка володарів кубків УЄФА ще у 1975 році. Та гра завершилася впевненою перемогою київського клубу з рахунком 3:0.

В іншому матчі квартету G туринський Ювентус прийме на Ювентус Стедіум каталонську Барселону. Гра розпочнеться о 22.00.

Фото: FC Dynamo Kyiv