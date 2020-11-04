Барселона та Динамо Київ зійдуться 4 листопада на стадіоні Камп Ноу у Барселоні в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21.

Для команд це буде дев’ята очна зустріч – п’ять разів фортуна була на боці блаугранас, а тричі перемогу святкували біло-сині. Востаннє Барса та Динамо зійшлися на груповому етапі ЛЧ сезону-2009/10, де перемогу також святкували каталонці (2:1).

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На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами матчу є підопічні Роналда Кумана. На перемогу Барселони приймають ставки з коефіцієнтом 1.08. Успіх українського клубу оцінюють в 34.0. Нічийний результат зустрічі — 13.0.

Зустріч у Будапешті довірили англійській бригаді арбітрів на чолі з рефері Майклом Олівером. Йому допомагатимуть співвітчизники: Стюарт Берт і Саймон Беннетт. Четвертий арбітр матчу – Девід Кут.

Текстова онлайн-трансляція матчу Барселона — Динамо Київ розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.