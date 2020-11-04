У матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2002/21 каталонська Барселона прийматиме київське Динамо. Зустріч відбудеться 4 листопада у Барселоні на стадіоні Камп Ноу.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5.Интернет та російському Матч! Футбол 1.

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У повторі гру можна буде переглянути 5 листопада о 2.40 та 16.50 на каналі Футбол 1, а також об 11.20 на Футбол 2.

Це буде дев’ята гра команд в історії. Востаннє вони зустрічалися на стадії групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2009/10. Тоді виїзну перемогу з рахунком 2:1 здобув каталонський клуб.

В іншому матчі квартету G угорський Ференцварош на стадіоні Пушкаш Арена прийме туринський Ювентус. Гра розпочнеться о 22.00.

Фото: FC Dynamo Kyiv