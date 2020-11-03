Динамо у середу, 4 листопада, проведе матч в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21, в якому підопічні Мірчи Луческу на стадіоні Камп Ноу у Барселоні зіграють проти Барселони. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами матчу є підопічні Роналда Кумана. На перемогу Барселони приймають ставки з коефіцієнтом 1.08. Успіх українського клубу оцінюють в 32.0. Нічийний результат зустрічі — 12.5.

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На те, що блаугранас першими відкриють рахунок у матчі, дають коефіцієнт 1.10, а на біло-синіх — 7.00.

Матч довірили судити англійській бригаді арбітрів на чолі із рефері Майклом Олівером. Йому асистуватимуть співвітчизники: Стюарт Берт і Саймон Беннетт. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Девід Кут.

Для команд це буде дев’ята зустріч в історії. Вперше вони зустрічалися у квітні 1992 року в рамках плей-оф Ліги чемпіонів. Тоді перемогу з рахунком 2:0 здобув каталонський клуб. Востаннє Барса та Динамо зійшлися на груповому етапі ЛЧ сезону-2009/10, де перемогу також святкували блаугранас (2:1).

В іншому матчі квартету G угорський Ференцварош на стадіоні Пушкаш Арена прийме туринський Ювентус. Гра розпочнеться о 22.00.

Фото: FC Dynamo Kyiv