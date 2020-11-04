У матчі третього туру групового етапу Ліги Європи УЄФА сезону-2002/21 луганська Зоря прийматиме афінський АЕК. Зустріч відбудеться 5 листопада у Запоріжжі на стадіоні Славутич Арена.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1).

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У повторі гру можна буде переглянути 6 листопада об 11.20 на каналі Футбол 2, а також о 16.50 на Футбол 1.

Це буде перша очна гра в історії команд у єврокубках. Кольори грецького клубу захищає український захисник Дмитро Чигринський, але він не зможе взяти участь у матчі через травму. Також за АЕК грає півзахисник Євген Шахов.

В іншому матчі квартету G англійський Лестер на стадіоні Кінг Пауер Стедіум у Лестері прийме португальську Брагу. Гра розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Фото: FC Zorya Luhansk