Зоря Луганськ у четвер, 5 листопада, проведе матч в рамках третього туру групового етапу Ліги Європи-2020/21, в якому підопічні Віктора Скрипника на стадіоні Славутич Арена у Запоріжжі зіграють проти грецького АЕКа. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами матчу є підопічні Массімо Каррери. На перемогу АЕКа приймають ставки з коефіцієнтом 2.60. Успіх українського клубу оцінюють в 2.85. Нічийний результат зустрічі — 3.35.

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На те, що жовто-чорні першими відкриють рахунок у матчі, дають коефіцієнт 1.84, а на луганський клуб — 1.96.

Матч довірили судити шотландській бригаді арбітрів на чолі із рефері Вільямом Колламом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Девід Макгічі та Шон Карр. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Ніколас Волш.

Для команд це буде перша офіційна очна зустріч в історії.

В іншому матчі квартету G англійський Лестер на стадіоні Кінг Пауер Стедіум у Лестері прийме португальську Брагу. Гра розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Фото: FC Zorya Luhansk