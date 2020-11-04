Марадона успішно переніс операцію на мозку

Легенда збірної Аргентини, а нині головний тренер футбольного клубу Хімнасія і Есгріма Дієго Марадона успішно переніс операцію на головному мозку.

— Операція тривала півтори години і все пройшло добре. Марадона залишиться під наглядом лікарів, а потім ми подивимося на його самопочуття, – сказав лікар футбольного фахівця Леопольдо Лука.

2 листопада Дієго Марадону госпіталізували до шпиталю у Ла-Платі через анемію та зневоднення. Пізніше його перевезли до лікарні Буенос-Айреса, де йому зробили томографію головного мозку, яка виявила скупчення крові.

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У Марадони діагностували субдуральну гематому – згусток крові, який часто утворюється в результаті травми голови та може чинити тиск на мозок.

Дієго Марадона разом зі збірною Аргентини виграв чемпіонат світу з футболу у 1986 році. Також він привів до двох титулів Серії А італійський Наполі, кольори якого захищав. Також він виступав за Архентінос Хуніорс, Бока Хуніорс, Ньюеллс Олд Бойз, Барселону та Севілью. З 2019 року він тренує клуб аргентинської Суперліги Хімнасія і Есгріма.