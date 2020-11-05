Тенісист Надаль здобув тисячну перемогу у кар’єрі

Іспанський тенісист Рафаель Надаль на Мастерсі у Парижі повторив досягнення Джиммі Коннорса (1 274), Роджера Федерера (1 242) та Іван Лендла (1 068).

20-разовий переможець турнірів серії Grand Slam став четвертим тенісистом в історії, кому вдалося виграти 1 тис. матчів на корті у кар’єрі.

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Цю перемогу Надаль здобув у другому колі паризького Мастерса, обігравши свого співвітчизника Фелісіано Лопеса з рахунком – 4:6, 7:6, 6:4. — Хочу подякувати всім, хто допоміг мені, і всіх хто був поруч зі мною під час різних життєвих моментів. Цифра 1 000 – особлива. Єдиний її негативний бік – це те, що я вже не молодий. Для подібного досягнення потрібна тривала кар’єра. У мене було чимало проблем із травмами, але завжди вистачало любові до гри та сором’язливості, щоб боротися із труднощами, – сказав 34-річний Надаль.

Після матчу з Лопесом Рафаель попозував із пам’ятною табличкою.

Надаль провів 14 очних поєдинків з Лопесом, в яких здобув десять перемог. Вперше Надаль обіграв співвітчизника на Australian Open у 2012 році.

У жіночому тенісі таке досягнення підкорилося лише американці Кріс Еверт та чешці Мартіні Навратіловій.