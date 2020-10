Іспанський тенісист Рафаель Надаль став переможцем турніру Roland Garros. У його кар’єрі це 13 перемога на цьому турнірі.

У фіналі він грав з Новаком Джоковичем, а поєдинок тривав дві години і 43 хвилини.

Надаль зміг перевершити суперника в усіх трьох сетах.

Читайте: Світоліна вдруге в сезоні здобула титул WTA

Перший сет іспанського тенісиста виграв в суху – 6:0. У другому Джокович зумів виграти гейм, проте Надаль все одно виборов перемогу в п’яти інших геймах.

Третій сет також був за іспанцем.

@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020