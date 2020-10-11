Іспанський тенісист Рафаель Надаль став переможцем турніру Roland Garros. У його кар’єрі це 13 перемога на цьому турнірі.
У фіналі він грав з Новаком Джоковичем, а поєдинок тривав дві години і 43 хвилини.
Надаль зміг перевершити суперника в усіх трьох сетах.
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Перший сет іспанського тенісиста виграв в суху – 6:0. У другому Джокович зумів виграти гейм, проте Надаль все одно виборов перемогу в п’яти інших геймах.
Третій сет також був за іспанцем.
@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ
— Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020
Світоліна на Roland Garros
Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла вийти до півфіналу тенісного турніру серії Grand Slam — Roland Garros.
У двох сетах вона поступилася представниці Аргентини, яка посідає 131 місце у рейтингу WTA, Наді Подоросці — 2:6, 4:6.