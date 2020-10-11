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Факти / Спорт

Надаль переміг на турнірі Roland Garros

Іспанський тенісист Рафаель Надаль став переможцем турніру Roland Garros. У його кар’єрі це 13 перемога на цьому турнірі.

У фіналі він грав з Новаком Джоковичем, а поєдинок тривав дві години і 43 хвилини.

Надаль зміг перевершити суперника в усіх трьох сетах.

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Перший сет іспанського тенісиста виграв в суху – 6:0. У другому Джокович зумів виграти гейм, проте Надаль все одно виборов перемогу в п’яти інших геймах.

Третій сет також був за іспанцем.

Світоліна на Roland Garros

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла вийти до півфіналу тенісного турніру серії Grand Slam — Roland Garros.

У двох сетах вона поступилася представниці Аргентини, яка посідає 131 місце у рейтингу WTA, Наді Подоросці — 2:6, 4:6.

Фото: Getty Images

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