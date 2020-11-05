Зоря та АЕК зустрічалися в рамках матчу третього туру групового етапу Ліги Європи УЄФА. Зустріч пройшла у Запоріжжі на стадіоні Славутич Арена і завершилася перемогою АЕКа з рахунком 4:1.

Рахунок у матчі на сьомій хвилині відкрив Муамер Танкович. Також у першому таймі двома голами на 30-й і 34-й хвилині відзначився півзахисник АЕКу Петрос Манталос.

У другому таймі на 54-й та 82-й хвилині матчу ще двома голами відзначився Марко Лівая.

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Від Зорі у матчі забитим на 81-й хвилині голом відзначився тільки Владислав Кочергін. Тому за підсумками матчу Зоря зазнала третьої поразки у Лізі Європи і залишилася на четвертому місці.

Наступний матч у Лізі Європи Зоря зіграє 26 листопада на виїзді в Афінах проти АЕКа.

Ліга Європи УЄФА сезону-2020/21 стартувала на місяць пізніше через пандемію Covid-19. На стадії групового етапу Україна представлена лише луганською Зорею.

Результати і розклад матчів Ліги Європи 2020/21 можна переглянути у нашому матеріалі.

Фото: FC Zorya Luhansk