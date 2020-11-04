Барселона — Динамо Київ – 2:1

Барселона: Тер Штеген, Дест, Піке, де Йонг, Альба, Пьяніч (Роберто, 60), Бускетс (Ленгле, 74), Мессі, Педрі (Аленья, 83), Фаті (Трінкан, 74), Грізманн (Дембеле, 60).

Динамо: Нещерет, Кендзьора, Забарний, Попов, Шабанов, Андрієвський, Циганков, Буяльський (Ледньов, 86), Шепелєв, Родрігеш (Де Пена, 71), Супряга (Вербич, 71).

Голи: Мессі, 5 (пен.) Піке, 65 — Циганков, 75

Каталонська Барселона приймала київське Динамо у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла на Камп Ноу у Барселоні та завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0.

Вже на старті матчу господарі поля відкрили рахунок. Денис Попов у власному штрафному зніс капітана блаугранас Ліонеля Мессі, а англійський рефері Майкл Олівер без роздумів вказав на одинадцятиметрову позначку. Пенальті успішно реалізував сам аргентинець, хоча Руслану Нещерету не вистачило зовсім трішки, щоб дотягнутися до м’яча.

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Футболісти Динамо всіма зусиллями намагалися зрівняти рахунок і мали кілька хороших нагод для цього. На 35-й хвилині Віталій Буяльський після навісу пробивав головою, але Марк-Андре Тер Штеген потягнув його удар.

На початку другого тайму Жерсон Родрігеш відпасував низом у штрафну на Супрягу, який виграв боротьбу у Де Йонга, але пробив прямо у Тер Штегена.

У підсумку на 65-й хвилині зустрічі блаугранас відзначилися вдруге завдяки голу Жерару Піке. Динамо відповіло миттєво – Циганков вибіг віч-на-віч з Тер Штегеном, пробив, але німецький голкіпер врятував. Та свій гол Віктор все ж забив, щоб ще раз нагадати іспанським ЗМІ, як правильно пишеться його прізвище.

На 75-й хвилині Артем Шабанов навісив з флангу у штрафний майданчик, де Беньямін Вербич пробив, але Тер Штеген врятував, відбивши м’яч перед собою. На добиванні опинився Циганков, який і розпечатав ворота каталонців на Камп Ноу.

Після третього туру групового етапу Ліги чемпіонів залишилося на третій сходинці, маючи в активі один пункт. Барселона з дев’ятьма очками очолює квартет G.

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Барселона — Динамо, де зібрали найцікавіші моменти зустрічі.