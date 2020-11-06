Дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор із художньої гімнастики Ганна Безсонова народила первістка.

4 листопада у 36-річної спортсменки народився син. Радісною новиною Ганна поділилася у соцмережі Instagram зі своїми підписниками, опублікувавши знімок, де щаслива мама тримає ніжку дитини.

— +1 Baby Boy, – написала Безсонова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bezsonova Ganna (@annabessonova) 5 Ноя 2020 в 9:58 PST

Батьком дитини є фітнес-тренер Дмитро Мамот, який зробив пропозицію Ганні у грудні 2017 року у перерві матчу НБА між Майямі та Брукліном.

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Спортсменці зав’язали очі і сказали, що потрібно шукати м’яч за підказками “тепло-холодно”. Коли Ганна досягла цілі, то не повірила власним очам. Замість м’яча був її коханий на одному коліні та тримав обручку у руці.

Хто така Ганна Безсонова?

Ганна Безсонова виграла бронзові нагороди Олімпійських ігор в Афінах у 2004 році та у Пекіні у 2008 році. Також у її активі чотири золоті медалі із чемпіонатів світу – одна командна та три в індивідуальних вправах.

У 2010 році Ганна Безсонова завершила кар’єру професійної гімнастки. Шанувальникам художньої гімнастики вона запам’яталася граціозністю, елегантністю та експресією завдяки своїм виступам. За це вони прозвали Безсонову Королевої елегантності (The Queen of Elegance, – Ред.).

Батько Ганни – відомий у минулому футболіст київського Динамо Володимир Безсонов, а мати – чемпіонка світу з художньої гімнастики у групових вправах Вікторія Безсонова.

Фото: Bezsonova Ganna