Двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Бессонова родила первенца.

4 ноября у 36-летней спортсменки родился сын. Радостной новостью Анна поделилась в соцсети Instagram со своими подписчиков, опубликовав снимок, где счастливая мама держит ножку ребенка.

— +1 Baby Boy, — написала Бессонова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bezsonova Ganna (@annabessonova) 5 Ноя 2020 в 9:58 PST

Отцом ребенка является фитнес-тренер Дмитрий Мамот, который сделал предложение Анне в декабря 2017 года в перерыве матча НБА между Майами и Бруклином.

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Спортсменке завязали глаза и сказали, что нужно искать мяч по подсказкам “тепло-холодно”. Когда Анна достигла цели, то не поверила своим глазам. Вместо мяча был ее любимый на одном колене и держал кольцо в руке.

Кто такая Анна Бессонова?

Анна Бессонова выиграла бронзовые награды Олимпийских игр в Афинах в 2004 году и в Пекине в 2008 году. Также в ее активе четыре золотые медали с чемпионатов мира — одна командная и три в индивидуальных упражнениях.

В 2010 году Анна Бессонова завершила карьеру профессиональной гимнастки. Поклонникам художественной гимнастики она запомнилась грациозностью, элегантностью и экспрессией благодаря своим выступлениям. За это они прозвали Бессонову Королевой элегантности (The Queen of Elegance, — Ред.).

Отец Анны — известный в прошлом футболист киевского Динамо Владимир Бессонов, а мать — чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях Виктория Бессонова.

Фото: Bezsonova Ganna