Двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Бессонова родила первенца.
4 ноября у 36-летней спортсменки родился сын. Радостной новостью Анна поделилась в соцсети Instagram со своими подписчиков, опубликовав снимок, где счастливая мама держит ножку ребенка.
— +1 Baby Boy, — написала Бессонова.
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Отцом ребенка является фитнес-тренер Дмитрий Мамот, который сделал предложение Анне в декабря 2017 года в перерыве матча НБА между Майами и Бруклином.
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Спортсменке завязали глаза и сказали, что нужно искать мяч по подсказкам “тепло-холодно”. Когда Анна достигла цели, то не поверила своим глазам. Вместо мяча был ее любимый на одном колене и держал кольцо в руке.
Кто такая Анна Бессонова?
Анна Бессонова выиграла бронзовые награды Олимпийских игр в Афинах в 2004 году и в Пекине в 2008 году. Также в ее активе четыре золотые медали с чемпионатов мира — одна командная и три в индивидуальных упражнениях.
В 2010 году Анна Бессонова завершила карьеру профессиональной гимнастки. Поклонникам художественной гимнастики она запомнилась грациозностью, элегантностью и экспрессией благодаря своим выступлениям. За это они прозвали Бессонову Королевой элегантности (The Queen of Elegance, — Ред.).
Отец Анны — известный в прошлом футболист киевского Динамо Владимир Бессонов, а мать — чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях Виктория Бессонова.
Фото: Bezsonova Ganna