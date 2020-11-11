Збірна Польщі прийме національну команду України в рамках товариського матчу. Зустріч відбудеться 11 листопада на Сілезькому стадіоні, що знаходиться між містами Хожув та Катовіце.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1. Також гру транслюватимуть на російському каналі Матч! Футбол 2.

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У повторі гру можна буде переглянути 12 листопада о 2.00 та 14.40 на каналі Футбол 2, а також о 10.20 на Футбол 1.

Це буде восьма гра команд в історії. Востаннє вони зустрічалися на стадії групового етапу Євро-2016. Тоді мінімальну перемогу з рахунком 1:0 святкувала польська збірна.

У сімох очних зустрічах двічі перемогу здобула Польща, а тричі фортуна була на боці синьо-жовтих. Ще двічі команди розійшлися нічиєю.

Після матчу проти Польщі на українців чекають дві виїзні гри у Лізі націй проти Німеччини та Швейцарії. А ось Польща спершу на виїзді зіграє з Італією, а потім вдома прийме Нідерланди.