Збірна України у середу, 11 листопада, в рамках товариського матчу зустрінуться з командою Польщі на Сілезькому стадіоні у Хожуві. Початок матчу о 21.45 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Єжи Бженчека. На перемогу Польщі приймають ставки з коефіцієнтом 2.31. Успіх української збірної оцінюють в 3.15. Нічийний результат зустрічі — 3.55.

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На те, що білі орли першими відкриють рахунок у матчі, дають коефіцієнт 1.74, а на синьо-жовтих — 2.10.

Товариський матч команд відбудеться без глядачів через пандемію коронавірусу.

Спершу збірні мали зустрітися 31 березня в рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу у 2020 році, але через Covid-19 зустріч перенесли, як і Євро-2020, яке відбудеться наступного літа.

Після матчу проти поляків команда Андрія Шевченка зіграє дві гри на виїзді у Лізі націй – проти збірної Німеччини 14 листопада та проти Швейцарії 17 листопада.