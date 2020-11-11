Збірна Польщі та збірна України зійдуться 11 листопада на Сілезькому стадіоні у Хожуві в рамках товариського матчу.

Для команд це буде восьма очна зустріч – тричі фортуна була на боці синьо-жовтих, а двічі перемогу святкували білі орли. Ще двічі команди розійшлися нічиєю. Востаннє збірні зустрічалися на стадії групового етапу Євро-2016. Тоді мінімальну перемогу з рахунком 1:0 здобули поляки.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Єжи Бженчека. На перемогу Польщі приймають ставки з коефіцієнтом 2.44. Успіх української збірної оцінюють в 3.05. Нічийний результат зустрічі — 3.40.

Зустріч у Хожуві довірили судити австрійській бригаді арбітрів на чолі з рефері Мануелем Шюттенгрубером. Йому допомагатимуть співвітчизники: Роланд Бранднер та Роланд Рідель. Четвертий арбітр матчу – Крістофер Ягер.

Текстова онлайн-трансляція матчу Польща — Україна розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 21.45.