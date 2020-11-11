Польща — Україна — 2:0

Польща: Скорупскі, Гумни (Берешиньский, 78), Валюкевич, Бохневич, Рібус (Реца, 79), Плахета (Шиманський, 83), Кліх, Горальскі (Лінетті, 62), Зеліньскі (Юзвяк, 46), Мілік (Модер, 62), Пьонтек.

Україна: Лунін, Михайліченко, Матвієнко, Кривцов, Конопля (Бондар, 63), Зінченко (Харатін, 56), Макаренко, Коваленко (Сидорчук, 76), Зубков (Циганков, 46), Ярмоленко (Марлос, 46), Яремчук (Мораес, 46).

Голи: Пьонтек, 40 Модер, 63

Збірна Польщі приймала збірну України в рамках товариського матчу, який відбувся у Хожуві на Сілезькому стадіоні та завершився перемогою господарів з рахунком 2:0.

Підопічні Андрія Шевченка розпочали зустріч дуже жваво і вже на 13-й хвилині зустрічі отримали нагоду відзначитися. Андрій Ярмоленко у штрафному поляків отримав по ногах від Бохневича і арбітр вказав на одинадцятиметрову позначку. Бити пенальті взявся сам хавбек Вест Гема, але влучив м’ячем у штангу.

Синьо-жовті не упустили руки і взялися раз за разом насідати на ворота Скорупскі, але польському голкіперу виявилися по зубах удари Зінченка, Яремчука та Коваленка. Щоразу марнуючи свої моменти у воротарському майданчику поляків, синьо-жовті забували про просте футбольне правило: Не забиваєш ти, забивають тобі.

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На 40-й хвилині Україна пропустила безглуздий гол від Кшиштофа Пьонтека. Після довгої передачі із глибини поля Андрій Лунін вийшов задалеко від воріт і невдало зіграв у дотик, намагаючись винести м’яч за межі поля. Кулястого підхопив Пьонтек та здалеку пробив у пусті ворота.

І як тут після цього моменту не згадати вже культову помилку Олександра Шовковського у матчі проти Словенії у відборі до Євро-2000, коли наш голкіпер теж вийшов далеко від воріт. Так і напрошуються слова: Андрію, де ти гуляв.

Після пропущеного голу партнери по команді підтримали Луніна, а незабаром арбітр відправив команди у роздягальні.

У другому таймі обидва наставники почали сипати замінами. Українці ще десять хвилин активно йшли в атаку, але після заміни Зінченка помітно стихли.

На 63-й хвилині після метушні у штрафному синьо-жовтих поляки відзначилися вдруге. Плахета навісив на Якуба Модера у штрафний, а той ударом головою відправив м’яча спершу у штангу, а на добиванні вразив ворота Луніна.

Наступну гру збірна України проведе 14 листопада проти команди Німеччини у Лейпцигу в рамках шостого туру групового етапу Ліги націй в елітному дивізіоні. А Польща 15 листопада на виїзді зіграє з Італією у першій групі елітного дивізіону.

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Польща – Україна, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі.