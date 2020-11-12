Польща – Україна: огляд польських ЗМІ після товариського матчу

Польська преса після товариського матчу їхньої національної команди проти збірної України визнає, що поляки грали гірше за українців, але ефективніше реалізовували свої гольові моменти, які українці їм подарували.

Факти ICTV зібрали огляд польських ЗМІ після товариського матчу Польща – Україна.

Перемога збірної Польщі. Дублери обіграли Україну

Gazeta Wyborcza

Вдалий спаринг для поляків. Команда, в якій лише чотири із одинадцяти гравців основного складу, обіграла Україну у Хожуві з рахунком 2:0.

Збірна України не прохідний суперник, адже нещодавно футболісти Андрія Шевченка обіграли Іспанію у Лізі націй, а деякі експерти вважають цю збірну темною конячкою на майбутньому чемпіонаті Європи.

Поляки погано виглядали у захисті, але чудово працювали в атаці, навіть без Роберта Левандовскі. Втім, перший гол виявився абсурдним – український голкіпер Андрій Лунін вийшов на 40 метрів від воріт і Кшиштоф Пьонтек просто закинув м’яч у пусті ворота.

Другий гол Лунін пропустив після тривалої метушні у штрафному українців. Його забив Модер, який вийшов на заміну хвилиною раніше. І це був один із небагатьох емоційних моментів другої половини зустрічі.

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Sport.pl

Результат кращий за гру – саме так можна описати цей спаринг. Українці частіше атакували і ліпше грали, але поляки забивали голи. У сітку воріт влучили Кшиштоф Пьонтек та Якуб Модера.

У перші хвилини матчу поляки не могли впоратися з командою Шевченка. Українці загнали нас у глухий кут і могли швидко вийти вперед, але біло-червоним пощастило. Наприклад, коли на 12-й хвилині Андрій Ярмоленко з пенальті влучив у штангу.

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Тим не менше, гол забили поляки. Перед перервою Андрій Лунін далеко побіг від власної штрафної у стилі Мануеля Нойєра та припустився фатальної помилки. Цим скористався Зелінський, який хитрим пасом відпасував на Пьонтека, який без проблем поцілив у пусті ворота з 30-ти метрів.

На початку другого тайму українці більше атакували, але Скорупскі показав чудову реакцію після удару Циганкова. Через десять хвилин поляки забили другий гол. Плахета пройшов у штрафну, а Модера пробив головою у штангу, після чого на добиванні поцілив у ціль.

Парадокс полягав у тому, що хоч ми і перемогли з рахунком 2:0, суперники продемонстрували значно кращу гру. Саме українці створювали красиві та динамічні дії на полі.

Та не слід робити поспішних висновків після цього матчу, адже, можливо, команда Бжечека більше ніколи не зіграє таким експериментальним складом.

Перемога у День незалежності

Przegląd Sportowy

Польська збірна обіграла Україну 2:0 завдяки голам Криштофа Пьонтека та Якуба Модера. Це була успішна ротації від Єжи Бжечека. Обидві команди від початку почали грати у відкритий футбол, але без шаленого темпу. Гості довше тримали м’яч та мали більше нагод у штрафному суперника.

Про перший тайм можна було б забути, якби не подарунок від воротаря гостей Андрія Луніна, який відбіг далеко від свого штрафного, а Пьонтек поцілив м’ячем у пусті ворота.

У другій половині зустрічі мало що змінилося, адже гравці обох команд думками вже були про майбутні матчі у Лізі націй.

Ініціатива після перерви знову була за українцями, адже вони хотіли зрівняти. Тим не менш, другий гол забили поляки після виходу на заміну Якуба Модера. Що ближче до фінального свистка тим більше футболісти грали лінивіше.

Джерело: Przegląd Sportowy, Sport.pl, Gazeta Wyborcza