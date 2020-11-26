Зоря – АЕК – 3:0

АЕК: Атанасіадіс – Сварнас, Чигринський, Неделчару – Бакакіс, Крстічіч, ​​Шахов, Сімоеш, Інсуа – Лівая, Танковіч.

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Циганікс – Іванісеня – Юрченко, Кочергін, Кабаєв – Громов, Гладкий.

Луганська Зоря сенсаційно розгромила АЕК у матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи, взявши реванш за поразку у Запоріжжі.

Греки активніше почали матч, створивши кілька небезпечних моментів біля воріт Шевченка. Марко Лівая пробивав після навісу зі штрафного, а Танкович – погрожував воротам луганчан у позиційній атаці, але – безуспішно.

Ближче до середини першого тайму Зоря отямилася, і почала створювати гостроту біля воріт афінського клубу.

Андреас Циганікс змістився з флангу у центр, однак, точно пробити не вдалося. Кінцівку першої половини зустрічі команди провели в боротьбі за центр поля, і без небезпечних моментів.

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Другий тайм почався з видалення українського футболіста АЕКа Євгена Шахова. Півзахисник був видалений після повторного попередження за фол проти Владислава Кабаєва у центрі поля.

Після видалення Зоря почала грати першим номером. Небезпечний удар завдав Юрченко. Владлен найшвидше схаменувся після навісу Циганкіса, скориставшись хаосом у штрафній греків.

Танкович відповів на удар українця своїм пострілом, але удар шведа потягнув Микита Шевченко.

Уже в середині другого тайму луганська команда почала шлях до розгрому суперників. Артем Громов відкрив рахунок на 61-ій хвилині матчу, перегравши оборону таголкіпера АЕКа. Фактично через 10 хвилин перевагу луганчан подвоїв Владислав Кабаєв, а Владлен Юрченко – забив з пенальті, зробивши рахунок ганебним для господарів.

Зоря – АЕК

5 листопада Зоря та АЕК зустрічалися в рамках матчу третього туру групового етапу Ліги Європи УЄФА.

Зустріч проходила у Запоріжжі на стадіоні Славутич Арена і завершилася перемогою АЕКа з рахунком 4:1.