Зоря та англійський Лестер зустрічалися в рамках матчу п’ятого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА. Зустріч пройшла у Запоріжжі на стадіоні Славутич Арена і завершилася перемогою Зорі з рахунком 1:0.

Вже на третій хвилині першого тайму у Владислава Кочергіна (Зоря) була чудова нагода забити. Він зробив ривок у напрямку воріт і пробив у лівий нижній кут. Але голкіпер був готовий та виконав дивовижний сейв.

На 47 хвилині другого тайму Дженгіз Ундер (Лестер) пробив по воротах. Голкіпер намагався дотягнутись до м’яча, але той пролетів повз.

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Не вдалося забити на 51 хвилині і Владлену Юрченку (Зоря), який завдав блискучого удару головою, але м’яч влучив у перекладину воріт.

Перспективним ударом на 79 хвилині відзначився Джеймс Меддісон (Лестер), завдавши удару у нижній правий кут воріт, але голкіпер не дозволив йому забити.

Першим і єдиним забитим голом на 84 хвилині другого тайму відзначився Аллах’яр Сайядманеш (Зоря).

26 листопада Луганська Зоря сенсаційно розгромила АЕК у матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи, взявши реванш за поразку у Запоріжжі.

Зустріч завершилася перемогою Зорі з рахунком 3:0.