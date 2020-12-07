У матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 київське Динамо прийматиме угорський Ференцварош. Зустріч відбудеться 8 грудня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру транслюватиме російський канал Матч! Футбол 2.

Читайте: Ліга чемпіонів-2020/21: календар та результати матчів

У повторі гру можна буде переглянути 9 грудня о 11.20 на каналі Футбол 2, а також в 16.50 на Футбол 1.

Це буде третя офіційна гра команд в історії. Востаннє вони зустрічалися у Будапешті у другому турі поточного розіграшу групового етапу Ліги чемпіонів та розійшлися нічиєю з рахунком 2:2.

В іншому матчі лідер квартету G каталонська Барселона прийме вдома туринський Ювентус. Зустріч відбудеться у Барселоні на стадіоні Камп Ноу та розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Фото: FC Dynamo Kyiv