Динамо Київ у вівторок, 8 грудня, проведе матч в рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21, в якому підопічні Мірчи Луческу на стадіоні НСК Олімпійський у Києві зіграють проти Ференцвароша. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Мірчи Луческу. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 1.83. Успіх угорського клубу оцінюють в 4.30. Нічийний результат зустрічі — 3.85.

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На те, що біло-сині першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.53, а на підопічних Сергія Реброва — 2.48.

Матч довірили судити шведській бригаді арбітрів на чолі із рефері Андреасом Екбергом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Мехмет Кулум та Стефан Халльберг. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Крістоффер Карлссон. Арбітри VAR із Німеччини: Крістіан Дінгерт та Данієль Зіберт.

Це буде третя зустріч команд в історії. Востаннє вони зустрічалися у Будапешті у другому турі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 та розійшлися нічиєю з рахунком 2:2.

В іншому матчі лідер квартету G каталонська Барселона прийме вдома туринський Ювентус. Зустріч відбудеться у Барселоні на стадіоні Камп Ноу та розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Фото: FC Dynamo Kyiv