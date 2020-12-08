Брейкданс включили до програми літніх Олімпійських ігор 2024 року

Стиль вуличного танцю брейкданс (breakdance, – Ред.) офіційно увійшов до програми літніх Олімпійських ігор 2024 року у Парижі.

Організатори паризької Олімпіади ще два роки тому запропонували брейкданс як вид змагань після успішного дебюту на юнацьких Олімпійських іграх 2018 року у Буенос-Айресі.

У 2019 року цей вид змагань пройшов подальші етапи затвердження аж до повноправного членства у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).

У МОК сподіваються, що подібні молодіжні види сприятимуть залученню молодшої аудиторії.

Також виконком МОК підтвердив, що у Парижі відбудуться медальні змагання з таких видів спорту, як скейтбординг, спортивне скелелазіння та серфінг.

Раніше пропонувалося додати до програми ще паркур та веслування в океані, але їх відхилили.

На Іграх у Парижі розіграють 329 медалей, на десять нагород менше ніж у Токіо. Квота спортсменів на Ігри-2024 складе 10,5 тис. осіб.

У 2019 році стало відомо, що до програми Олімпіади у Парижі попередньо внесли брейкданс, скейтбординг, спортивне скелелазіння та серфінг. Відповідне рішення ухвалили під час 134 сесії МОК у Лозанні.

Як справи із брейкдансом в Україні?

Як і в інших видах спорту у брейкдансі щорічно визначається свій чемпіон світу. У 2016 році такий титул завоював українець Олег Кузнєцов.

Під псевдонімом Kuzya він переміг у фіналі Unbreakable Bboy Championship, що відбувався у бельгійському Антверпені, бі-боя Issei з рахунком 3:0.

До фіналу українцю довелося продиратися через кваліфікаційні раунди. Організатори чемпіонату світу тоді заявляли, що Kuzya взявся нізвідки.