Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21

14 грудня у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21.

Команди були розподілені на два кошики – переможці груп та команди, що посіли другі сходинки у своїх квартетах.

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В 1/8 фіналу не можуть зустрітися команди, які грали в одній групі на попередній стадії, а також ті, котрі представляють одну національну асоціацію.

Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ:

Боруссія М — Манчестер Сіті

Лаціо — Баварія Мюнхен

Атлетіко Мадрид — Челсі

РБ Лейпциг — Ліверпуль

Порту — Ювентус

Барселона — ПСЖ

Севілья — Боруссія Дортмунд

Аталанта — Реал Мадрид

Перші матчі будуть зіграні 16-17 лютого, матчі-відповіді – 16-17 березня 2021 року. Сіяні команди перші матчі проведуть на виїзді.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 відбудеться 29 травня 2021 року у Стамбулі на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка.

Українські команди Динамо та Шахтар на стадії групового етапу посіли треті сходинки у своїх квартетах і продовжать свій єврокубковий шлях у цьому сезоні у Лізі Європи.

Фото: UEFA