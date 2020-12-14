Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21

14 грудня у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21.
Команди були розподілені на два кошики – переможці груп та команди, що посіли другі сходинки у своїх квартетах.
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В 1/8 фіналу не можуть зустрітися команди, які грали в одній групі на попередній стадії, а також ті, котрі представляють одну національну асоціацію.
Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ:
- Боруссія М — Манчестер Сіті
- Лаціо — Баварія Мюнхен
- Атлетіко Мадрид — Челсі
- РБ Лейпциг — Ліверпуль
- Порту — Ювентус
- Барселона — ПСЖ
- Севілья — Боруссія Дортмунд
- Аталанта — Реал Мадрид
Перші матчі будуть зіграні 16-17 лютого, матчі-відповіді – 16-17 березня 2021 року. Сіяні команди перші матчі проведуть на виїзді.
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 відбудеться 29 травня 2021 року у Стамбулі на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка.
Українські команди Динамо та Шахтар на стадії групового етапу посіли треті сходинки у своїх квартетах і продовжать свій єврокубковий шлях у цьому сезоні у Лізі Європи.
Фото: UEFA