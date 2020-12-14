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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21

14 грудня у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21.

Команди були розподілені на два кошики – переможці груп та команди, що посіли другі сходинки у своїх квартетах.

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В 1/8 фіналу не можуть зустрітися команди, які грали в одній групі на попередній стадії, а також ті, котрі представляють одну національну асоціацію.

Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ:

  • Боруссія М — Манчестер Сіті
  • Лаціо — Баварія Мюнхен
  • Атлетіко Мадрид — Челсі
  • РБ Лейпциг — Ліверпуль
  • Порту — Ювентус
  • Барселона — ПСЖ
  • Севілья — Боруссія Дортмунд
  • Аталанта — Реал Мадрид

Перші матчі будуть зіграні 16-17 лютого, матчі-відповіді – 16-17 березня 2021 року. Сіяні команди перші матчі проведуть на виїзді.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 відбудеться 29 травня 2021 року у Стамбулі на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка.

Українські команди Динамо та Шахтар на стадії групового етапу посіли треті сходинки у своїх квартетах і продовжать свій єврокубковий шлях у цьому сезоні у Лізі Європи.

Фото: UEFA

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