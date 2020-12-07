У швейцарському Цюриху відбулося жеребкування європейського кваліфікаційного відбору на чемпіонат світу з футболу 2022 року, який триватиме із 21 листопада до 18 грудня у Катарі.

На посів команд під час жеребкуванням відбору до ЧС вплинув рейтинг ФІФА. Україна потрапила до другого кошику, але за жодних обставин не змогла би зустрітися із командою Росії, яка у третьому, адже організація продовжує розводити національні збірні обох країн.

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Також не могли між собою зустрітися такі команди: Азербайджан та Вірменія, Гібралтар та Іспанія, Косово та Сербія, Косово та Росія, Косово та Боснія і Герцеговина.

За підсумками жеребкування Україна у відборі зіграє у групі D, де її суперниками стануть команди Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини, Казахстану.

Результати жеребкування групового етапу Євро-2020:

Група А Португалія

Сербія

Ірландія

Люксембург

Азербайджан Група В Іспанія

Швеція

Греція

Грузія

Косово Група С Італія

Швейцарія

Північна Ірландія

Болгарія

Литва Група D Франція

Україна

Фінляндія

Боснія та Герцеговина

Казахстан Група E Бельгія

Вельс

Чехія

Білорусь

Естонія Група F Данія

Австрія

Шотландія

Ізраїль

Фарерські о-ви

Молдова Група G Нідерланди

Туреччина

Норвегія

Чорногорія

Латвія

Гібралтар Група H Хорватія

Словаччина

Росія

Словенія

Кіпр

Мальта Група I Англія

Польща

Угорщина

Албанія

Андорра

Сан-Марино Група J Німеччина

Румунія

Ісландія

Північна Македонія

Вірменія

Ліхтенштейн

Перший тур європейського відбору до ЧС відбудеться 24 та 25 березня 2021 року, а заключний десятий – 14-16 листопада 2021 року.

Чемпіонат світу у Катарі триватиме із 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Турнір вперше в історії відбудеться взимку, а не влітку. Катар також стане першою в історії арабською країною, яка прийме Мундіаль. У турнірі візьмуть участь 32 національні команди.