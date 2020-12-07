У швейцарському Цюриху відбулося жеребкування європейського кваліфікаційного відбору на чемпіонат світу з футболу 2022 року, який триватиме із 21 листопада до 18 грудня у Катарі.
На посів команд під час жеребкуванням відбору до ЧС вплинув рейтинг ФІФА. Україна потрапила до другого кошику, але за жодних обставин не змогла би зустрітися із командою Росії, яка у третьому, адже організація продовжує розводити національні збірні обох країн.
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Також не могли між собою зустрітися такі команди: Азербайджан та Вірменія, Гібралтар та Іспанія, Косово та Сербія, Косово та Росія, Косово та Боснія і Герцеговина.
За підсумками жеребкування Україна у відборі зіграє у групі D, де її суперниками стануть команди Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини, Казахстану.
Результати жеребкування групового етапу Євро-2020:
|Група А
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Група В
|Група С
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Група D
|Група E
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Група F
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Група G
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Група H
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Група I
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Група J
Перший тур європейського відбору до ЧС відбудеться 24 та 25 березня 2021 року, а заключний десятий – 14-16 листопада 2021 року.
Чемпіонат світу у Катарі триватиме із 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Турнір вперше в історії відбудеться взимку, а не влітку. Катар також стане першою в історії арабською країною, яка прийме Мундіаль. У турнірі візьмуть участь 32 національні команди.