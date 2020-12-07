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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Результати жеребкування відбору на ЧС-2022: склади всіх груп

У швейцарському Цюриху відбулося жеребкування європейського кваліфікаційного відбору на чемпіонат світу з футболу 2022 року, який триватиме із 21 листопада до 18 грудня у Катарі.

На посів команд під час жеребкуванням відбору до ЧС вплинув рейтинг ФІФА. Україна потрапила до другого кошику, але за жодних обставин не змогла би зустрітися із командою Росії, яка у третьому, адже організація продовжує розводити національні збірні обох країн.

Читайте: ФІФА опублікувала календар матчів ЧС-2022 у Катарі

Також не могли між собою зустрітися такі команди: Азербайджан та Вірменія, Гібралтар та Іспанія, Косово та Сербія, Косово та Росія, Косово та Боснія і Герцеговина.

За підсумками жеребкування Україна у відборі зіграє у групі D, де її суперниками стануть команди Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини, Казахстану.

Результати жеребкування групового етапу Євро-2020:

Група А

  • Португалія
  • Сербія
  • Ірландія
  • Люксембург
  • Азербайджан

Група В

  • Іспанія
  • Швеція
  • Греція
  • Грузія
  • Косово
Група С

  • Італія
  • Швейцарія
  • Північна Ірландія
  • Болгарія
  • Литва

Група D

  • Франція
  • Україна
  • Фінляндія
  • Боснія та Герцеговина
  • Казахстан
Група E

  • Бельгія
  • Вельс
  • Чехія
  • Білорусь
  • Естонія

Група F

  • Данія
  • Австрія
  • Шотландія
  • Ізраїль
  • Фарерські о-ви
  • Молдова

Група G

  • Нідерланди
  • Туреччина
  • Норвегія
  • Чорногорія
  • Латвія
  • Гібралтар

Група H

  • Хорватія
  • Словаччина
  • Росія
  • Словенія
  • Кіпр
  • Мальта

Група I

  • Англія
  • Польща
  • Угорщина
  • Албанія
  • Андорра
  • Сан-Марино

Група J

  • Німеччина
  • Румунія
  • Ісландія
  • Північна Македонія
  • Вірменія
  • Ліхтенштейн

Перший тур європейського відбору до ЧС відбудеться 24 та 25 березня 2021 року, а заключний десятий – 14-16 листопада 2021 року.

Чемпіонат світу у Катарі триватиме із 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Турнір вперше в історії відбудеться взимку, а не влітку. Катар також стане першою в історії арабською країною, яка прийме Мундіаль. У турнірі візьмуть участь 32 національні команди.

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