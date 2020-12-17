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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Футболіст із Гондурасу став першим у світі, хто грає у масці через пандемію

33-річний форвард Джеррі Бенгтсон, який захищає кольори Олімпії із Гондурасу, відіграв матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ проти Монреаль Імпакт (Канада) у захисній масці.

Ветеран збірної Гондурасу провів на полі 76 хвилин у масці у другому матчі проти канадського клубу.

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Аргентинський фахівець Педро Трольо, який очолює Олімпію, здивувався такому вибору гравця.

— Це дивно, адже він єдиний гравець у команді і у чемпіонаті, хто грає у масці. Але йому це не заважає і він забиває м’ячі, – прокоментував Трольо.

У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ проти Монреаля Бенгтсон відзначився голом на виїзді (1:2). Саме ця перемога дозволила команді із Гондурасу, попри поразку у другому матчі (0:1), вийти до 1/2 фіналу турніру, де на них чекає зустріч із мексиканською командою УАНЛ Тігрес.

Раніше професійних футболістів під час гри у захисних масках не помічали. Бенгстон пояснює такий вибір тим, що боїться заразити коронавірусом свою сім’ю.

У чемпіонаті Гондурасу Джеррі грає у масці від початку карантину.

За період карантину у Гондурасі померло понад 3 тис. осіб внаслідок коронавірусу. Всього у країні зареєстровано 115 тис. інфікованих.

Фото: Getty Images

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