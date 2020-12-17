33-річний форвард Джеррі Бенгтсон, який захищає кольори Олімпії із Гондурасу, відіграв матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ проти Монреаль Імпакт (Канада) у захисній масці.

Ветеран збірної Гондурасу провів на полі 76 хвилин у масці у другому матчі проти канадського клубу.

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Аргентинський фахівець Педро Трольо, який очолює Олімпію, здивувався такому вибору гравця.

— Це дивно, адже він єдиний гравець у команді і у чемпіонаті, хто грає у масці. Але йому це не заважає і він забиває м’ячі, – прокоментував Трольо.

У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ проти Монреаля Бенгтсон відзначився голом на виїзді (1:2). Саме ця перемога дозволила команді із Гондурасу, попри поразку у другому матчі (0:1), вийти до 1/2 фіналу турніру, де на них чекає зустріч із мексиканською командою УАНЛ Тігрес.

¡SE CUIDA! Jerry Bengtson, jugador del Olimpia decidió jugar con cubrebocas, esto para prevenir cualquier tipo de contagio de Coronavirus. Su equipo enfrenta al Montreal en los Cuartos de Final de la Concachampions. El delantero ya lo había hecho en partidos de su Liga. pic.twitter.com/WuOP3jHrmn — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 16, 2020

Раніше професійних футболістів під час гри у захисних масках не помічали. Бенгстон пояснює такий вибір тим, що боїться заразити коронавірусом свою сім’ю.

У чемпіонаті Гондурасу Джеррі грає у масці від початку карантину.

За період карантину у Гондурасі померло понад 3 тис. осіб внаслідок коронавірусу. Всього у країні зареєстровано 115 тис. інфікованих.