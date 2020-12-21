Я два роки тому казав, що він примадонна — батько Лопеса про інтерв’ю Ломаченка

Батько абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Теофімо Лопеса Теофімо Лопес-старший відреагував на інтерв’ю українського боксера Василя Ломаченка.

Він розповів, що його син не думає про реванш із українцем і навіть не розглядає такий епізод у продовженні кар’єри.

— Я ще два роки тому усім казав, що цей хлопець просто примадонна. Я можу розповісти про людину відразу після знайомства з нею. Те, як він поставився до мене в день знайомства – мені не сподобалося. І я йому сказав, що мій син його поб’є. Я говорив це протягом двох років, і ми це зробили. Зараз ми навіть не думаємо про Ломаченка. Ми думаємо про Хосе Раміреса або про грошові поєдинки. Бій з Камбососом в Австралії. Ми зможемо зібрати арену на 65 тис. глядачів, це божевілля, мій син заробить $10 млн, – сказав Лопес-старший.

17 грудня вийшло інтерв’ю, в якому Василь Ломаченко вперше прокоментував свою поразку від Теофімо Лопеса та втрату усіх чемпіонських поясів.

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Він розповів, що у перші тижні після поєдинку не хотів його коментувати, а також висловив думку, що не програв бій.

— Після бою я сказав, що мені потрібно повернутися додому і спокійно подивитися бій, а після цього я зможу дати коментар. Але я тоді сказав, що мені здається, що я не програв. І сьогодні я це кажу – я не програв цей поєдинок. Я разів п’ять його переглянув, – сказав Ломаченко.

У жовтні 2020 року Теофімо Лопес та Василь Ломаченко зустрілися у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Американець переміг одноголосним рішенням суддів — 112:116, 109:119, 111:117. А українець втратив відразу три пояси.

Фото: Teofimo Lopez

Джерело: FightHype.com