Ломаченко визначився із ваговою категорією після поразки від Лопеса

Екс-чемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) вирішив не змінювати вагову категорію та спробує добитися реваншу з Теофімо Лопесом.

Про це повідомив журналіст видання Sports Illustrated Кріс Маннікс. З посиланням на менеджера українця Егіса Клімаса він зазначив, що Ломаченко розраховує на реванш із абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО).

— Василь Ломаченко може перейти у вагу 59 кг, але екс-король P4P хоче залишитися у легкій вазі і провести бій-реванш із Лопесом. За словами менеджера Ломи Егіса Клімаса, Василь перебуває у хорошому настрої після операції на плечі.

While Vasyl Lomachenko can make 130-pounds, the former pound-for-pound king prefers to stay at 135-pounds and wants a rematch with @TeofimoLopez, per Loma’s manager, Egis Klimas. Klimas says Lomachenko is in good spirits after shoulder surgery. — Chris Mannix (@SIChrisMannix) December 14, 2020

Водночас, промоутер Боб Арум розповів, що найімовірніше Теофімо Лопес проведе захист титулу на території Австалії, а його суперником стане австралієць Джордж Камбосос.

Читайте: Лопесу трішки допомогли судді: Усик прокоментував поразку Ломаченка

18 жовтня Василь Ломаченко втратив всі свої пояси у поєдинку проти 23-річного американця Теофімо Лопеса. Боксери провели на рингу всі 12 раундів, а судді віддали одностайну перемогу Лопесу – 116:112, 119:109, 117:111.

21 жовтня стало відомо, що Василь Ломаченко вийшов на ринг з травмою плеча проти американця Теофімо Лопесом. Промоутер українця Боб Арум не знав про його травму.

Джерело: Chris Mannix