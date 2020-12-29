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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Дієго Коста розірвав контракт із Атлетіко Мадрид

32-річний іспанський форвард Дієго Коста та Атлетіко Мадрид досягли згоди щодо розірвання контракту, який спливав 30 червня 2021 року.

Футболіст попросив клуб розірвати угоду достроково із особистих причин і матрацники пішли гравцю на зустріч.

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Дієго Коста поповнив лави Атлетіко у 2007 році у віці 17 років. Відтоді форвард провів у складі команди 215 офіційних поєдинків, в яких відзначився 83 забитими голами та віддав 36 асистів.

Кольори мадридського клубу він захищав у період із 2007 до 2009 року, із 2010 до 2014 та із 2018 до 2020 року.

В офіційному прес-релізі клуб подякував футболісту за відданість протягом цих років і побажав успіхів у подальшій кар’єрі.

Також Коста виступав за Брагу, Сельту, Альбасете, Реал Вальядолід, Райо Вальєкано та лондонський Челсі.

Разом із Атлетіко він виграв чемпіонат Іспанії у 2014 році, Кубок Іспанії, Лігу Європи та тричі Суперкубок УЄФА.

Джерело: Atletico Madrid

Фото: Depositphotos

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