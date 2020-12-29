Французький ПСЖ повідомив про розірвання контракту із головним тренером команди Томасом Тухелем.

У повідомленні на офіційному сайті клубу йдеться, що парижани пішли на такий крок після “глибокого аналізу ситуації з командою”.

— Я хотів би подякувати Томасу Тухелю та його помічникам за все, що вони дали клубу. Томас вклав у свою роботу багато енергії та пристрасті, і, звичайно, ми пам’ятатимемо добрі часи, які ми провели разом. Я бажаю йому найкращого у майбутньому, – сказав президент ПСЖ Насер Аль-Хелайфі.

За інформацією ЗМІ, за дострокове розірвання контракту, який був розрахований до літа 2021 року, німецький спеціаліст отримає від клубу €6 млн.

Під керівництвом Тухель ПСЖ здобув 95 перемог. Також він виграв два чемпіонати Франції (2019, 2020), Кубок Франції (2020), Кубок ліги (2020) і вперше в історії клубу дійшов до фіналу Ліги чемпіонів сезону-2019/2020.

OFFICIAL: Paris Saint-Germain have sacked Thomas Tuchel. pic.twitter.com/VEr9nlfqYL — Goal (@goal) December 29, 2020

За сезон у ПСЖ гаманець Тухеля поповнювався на €7,5 млн. Німець очолював паризький клуб із травня 2018 року.

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Новим головним тренером ПСЖ стане аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно. За інформацією журналіста Фабріціо Романо, Почеттіно вже підписав контракт з командою, погодивши останні деталі з керівництвом клубу.

У поточному сезоні Ліги 1 ПСЖ посідає третю сходинку, маючи в активі 35 очок. Від Ліона та Лілля, які випереджають парижан, ПСЖ відстає на одне очко. У плей-оф Ліги чемпіонів клуб очікує зустріч із каталонською Барселоною.

Джерело: PSG