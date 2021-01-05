Тренер Саутгемптона впав на коліна і розплакався після перемоги над Ліверпулем

Саутгемптон приймав чинного чемпіона АПЛ Ліверпуль у матчі 17 туру англійської Прем’єр-ліги. Зустріч відбулася у Саутгемптоні на стадіоні Сент-Мері та завершилася мінімальною перемогою господарів поля із рахунком 1:0.

Наставник святих Ральф Хазенхюттль емоційно відреагував на перемогу своїх підопічних над мерсисайдським клубом. Відразу після фінального свистка коуч впав на коліна та розплакався.

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Команда Хазенхюттля вперше змогла відібрати очки у Юргена Клоппа та його хлопців.

Єдиний переможний гол на другій хвилині матчу забив англійський форвард Денні Інгс.

— Якщо чесно, я дуже розчарований. Поразка дуже неприємна, бо в ній не було необхідності, але таке все ж трапляється. Слід віддати належне Саутгемптону. Суперник заслужив перемогу. Вони боролися, щосили носилися по полю. Вони не могли розраховувати на багатьох гравців, але зіграли дуже добре. Але найбільше мене турбує наша гра, і мені вона не дуже сподобалася, – зазначив після матчу Клопп.

Таким чином Ліверпуль продовжив свою безвиграшну серію в чемпіонаті Англії до трьох матчів. А ось святі провели третій матч поспіль в АПЛ, зберігши свої ворота сухими.

У турнірній таблиці Ліверпуль має 33 очки та продовжує лідирувати, випереджаючи Манчестер Юнайтед за додатковими показниками. Саутгемптон (29) завдяки перемозі піднявся на шосту позицію.